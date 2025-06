DOMANI L’ARCIVESCOVO DELPINI VISITA LA COOP SOLIDARIETÀ DI GALBIATE

SALA AL BARRO – Un evento speciale attende la cooperativa Solidarietà: domani, giovedì 5 giugno alle 15, l’arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini farà visita allo stabilimento situato in via San Galdino 6, a Sala al Barro. Si tratta di un momento significativo per la cooperativa, che si avvicina alla celebrazione del suo quarantesimo anniversario di attività.

Ad accogliere l’arcivescovo saranno i membri del consiglio di amministrazione, il presidente Francesco Braguti e, soprattutto, i soci lavoratori e collaboratori, che ogni giorno contribuiscono con impegno e dedizione alla missione della cooperativa.

La cooperativa Solidarietà opera con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili e fragili, offrendo loro opportunità concrete per sviluppare competenze e garantire una piena integrazione sociale. Attualmente, la cooperativa conta due stabilimenti, uno a Sirone e l’altro proprio a Sala al Barro, a Cascina Selvetto. Complessivamente, impiega circa 70 persone, tra dipendenti e collaboratori.

Grazie a un approccio inclusivo e attento alle esigenze di ciascun lavoratore, la cooperativa ha saputo costruire un ambiente dinamico e produttivo, fornendo servizi e lavorazioni alle aziende partner, sempre con professionalità e dedizione.

La visita dell’arcivescovo Delpini rappresenta un momento di grande valore e un riconoscimento importante per tutti coloro che lavorano nella cooperativa. Per i soci e i collaboratori, il suo arrivo non è solo una visita istituzionale, ma un segno di vicinanza e sostegno da parte della Chiesa verso una realtà che, con impegno quotidiano, offre opportunità e speranza a persone che affrontano sfide particolari.

In un clima di attesa e gratitudine, il personale della cooperativa è pronto ad accogliere l’arcivescovo e a condividere con lui il racconto di un’esperienza lavorativa fatta di valori, solidarietà e inclusione. La visita sarà anche l’occasione per mostrare i traguardi raggiunti e riflettere sulle prospettive future, con l’obiettivo di continuare a crescere e offrire sempre più opportunità a chi ne ha bisogno.