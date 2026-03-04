DOMANI LE LAUREE TRIENNALI PER 35 STUDENTI DEL POLITECNICO

LECCO – Domani, giovedì 5 marzo, è giornata di lauree triennali al Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano di via Previati. Sono in totale 35 i laureandi che festeggeranno questo importante traguardo.
I laureati in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (ICMR) saranno: Arianna Casati, Luca De Battista, Simone Paccagnella, Martina Romano, Enrico Rota Martir, Ian Sigot, Samuele Tedesco, Marco Zanellato.
A conseguire la laurea in Ingegneria della Produzione Industriale (IPI) saranno invece: Alex Acquistapace, Andrea Adamoli, Vittorio Federico Bertocchi Omazzi, Giada Boiani, Carolina Bordiga, Filippo Bossi, Leonardo Pio Carbonelli, Marco Castiglioni, Emanuele Cerrone, Marco Geremia, Tommaso Gianuzzi, Luca Giovanardi, Francesco Luzzi, Martina Manzini, Luca Manzoni, Andrea Meroni, Ludovica Maria Moltrasio, Marta Monaco, Valeria Moro, Sharon Palermo, Devis Luca Pozzi, Sofia Setola, Maddalena Sorci, Giorgio Tacchini, Raphael Serge Tasserini, Riccardo Tentori, Luca Tessari.
Le proclamazioni dei laureati ICMR si svolgeranno alle 15:30 in aula B.0.4. Quelle dei laureati IPI si terranno alle 16 in aula Magna e in aula B.0.7.