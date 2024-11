DOMANI POMERIGGIO A CALOLZIO LA FESTA D’AUTUNNO DI SPAZIO CONDIVISO

CALOLZIOCORTE – Il Circolo Arci Spazio Condiviso ha organizzato, presso i propri spazi di Piazza Regazzoni 7, la Festa d’Autunno, un evento che celebra i sapori, i colori e le tradizioni di questa stagione, arricchendo il pomeriggio con momenti di socialità e solidarietà. L’appuntamento è per domani, sabato 16 novembre, a partire dalle 15.

La festa offre un ricco programma di attività per tutte le età:

● Caldarroste e vin brulé, per riscaldare l’atmosfera con i sapori dell’autunno;

● Laboratori per bambini, realizzati con la preziosa partecipazione di utenti e operatori dello SFA (Servizio di Formazione alle Autonomie) della Cooperativa La Vecchia Quercia, che coinvolgeranno i più piccoli in attività creative;

● Una gustosa merenda preparata e confezionata con cura dalle donne del progetto Tea Time, uno spazio di incontro, socializzazione e condivisione per donne, promosso da Spazio Condiviso;

● Una mostra mercato allestita nel cortile esterno del circolo, con la partecipazione di artigiani e soci:

○ Bancarella dedicata al miele;

○ Creazioni artistiche a maglia;

○ Prodotti di pelletteria e ceramiche;

○ Stand dedicati ai progetti dello SFA della Cooperativa La Vecchia Quercia.

Inoltre, le donne del progetto Tea Time organizzeranno alcuni stand per favorire lo scambio di abiti, un’opportunità per promuovere la sostenibilità e la condivisione.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per celebrare l’autunno, ma anche un momento per valorizzare i progetti sociali e solidali che animano il territorio, sostenendo la comunità e rafforzando i legami locali.

L’ingresso è libero con tessera Arci. Per chi non fosse già tesserato, sarà possibile richiedere la tessera direttamente al circolo.

Per informazioni e contatti: Circolo ARCI Spazio Condiviso, segreteria@spaziocondiviso.net o 347 663 8136.