DOMENICA 14 A MONTE MARENZO LA 36ª CAMMINATA AIDO “DONARE PER VIVERE”

MONTE MARENZO – Monte Marenzo si prepara ad accogliere la 36ª edizione della camminata non competitiva “Donare per Vivere”, organizzata dal Gruppo Comunale AIDO “Dosolina Ravasio” con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo e in collaborazione con la Polisportiva Monte Marenzo.

Domenica 14 settembre, il paese si trasformerà in un palcoscenico naturale per una passeggiata di 6 km pensata per tutti: famiglie, bambini, gruppi di amici e chiunque voglia trascorrere una mattinata all’insegna della solidarietà, della natura e del divertimento.

Il tracciato si snoda tra i sentieri del bosco, offrendo scorci incantevoli e piccole avventure all’aria aperta. E per i più piccoli… una sorpresa speciale: tra gli alberi potrebbe apparire un vero elfo, pronto a incantare con storie magiche e sorrisi fatati.

Alle 8:30 apriranno le iscrizioni presso l’oratorio, che termineranno alle 9:15; alle 9:30 la partenza ufficiale, mentre alle 11:30 si terrà la consegna dei riconoscimenti.

La camminata si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Prenotazioni entro il 12 settembre: al numero 345 020 1070, alla mail montemarenzo@aido.it oppure presso Celeste Acconciature e Bar Pizzeria Patrunzì.

Quote di partecipazione:

Adulti e ragazzi (10+): 6 euro

Bambini (6–10 anni): 3 euro

Sotto i 6 anni: gratis

Maggiori informazioni e novità sul profilo Instagram @aido_monte_marenzo.