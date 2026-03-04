DOMENICA 15 LA 43ª CAMMINATA DEL PAPÀ A SALA DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Domenica 15 marzo a Sala di Calolzio si terrà la 43ª edizione della Camminata del Papà. Organizzata dalla Unità Pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala sarà occasione per le famiglie di passare un momento di condivisone in una camminata di 7,5 km.
Le iscrizioni, a 6 €, saranno aperte a partire dalla messa per la Festa del Papà che si terrà sabato 14 alle 18.30 e al termine della quale si potrà proseguire in oratorio per una cena in compagnia, prenotabile fino a mercoledì 11 a questo link.
Iscrizioni che saranno aperte anche dalle 8.30 della domenica presso l’oratorio, dove un’ora dopo partirà la camminata. Al termine di essa si svolgeranno le premiazioni ed a seguire ci sarà spazio anche per l’estrazione della lotteria.
La festa continuerà con il pranzo, sempre in oratorio, al prezzo di 4 euro.
In caso di pioggia la camminata sarà rinviata al 22 marzo, mentre il pranzo si svolgerà all’Oratorio di Foppenico.