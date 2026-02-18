DOMENICA 22 RACCOLTA ALIMENTARE SOLIDALE DEGLI SCOUT DI VALMADRERA

VALMADRERA – La sezione Scout CNGEI di Valmadrera in occasione del World Thinking Day organizza una raccolta alimentare solidale a favore della Caritas di Valmadrera, con l’obiettivo di sostenere le persone e le famiglie in difficoltà del territorio. L’iniziativa si terrà domenica 22 febbraio, dalle 9.30 alle 12, con un punto di raccolta presso la sede scout CNGEI – Centro Fatebenefratelli e una raccolta porta a porta nelle vie di Valmadrera.

I cittadini sono invitati a donare generi alimentari e beni di prima necessità. In particolare, sono richiesti alimenti a lunga conservazione, latte a lunga conservazione, caffè, carne in scatola e pesce in scatola, articoli per l’igiene personale, pannolini e prodotti per la pulizia della casa. La Giornata del Pensiero, celebrata ogni anno dagli scout di tutto il mondo, rappresenta un momento simbolico per trasformare i valori dello scautismo in azioni concrete di servizio.

Per ulteriori informazioni sul gruppo e sulle sue attività è possibile visitare il sito web ufficiale o seguire le pagine social Instagram o Facebook.