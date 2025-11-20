DOMENICA 23 A SALA DI CALOLZIO 8 STORIE DI GIOVANI IN MISSIONE

CALOLZIOCORTE – Il 23 novembre l’oratorio di Sala di Calolziocorte ospiterà la XXIV edizione della Domenica della condivisione, una giornata dal significato speciale per la frazione calolziese.

A raccontarne la storia è Isabella Bonaiti, insegnante e componente del gruppo famiglie della parrocchia di Sala: “La Domenica della condivisione ha riunito negli anni famiglie, bambini, giovani e anziani in una giornata insieme, con la celebrazione della messa, il pranzo e il pomeriggio in oratorio per raccogliere fondi per la missione di Balaka in Malawi, ma anche per creare legami nelle nostra comunità e per creare sensibilità verso il tema delle missioni.”

“Da tre anni – spiega Bonaiti – l’iniziativa si è ulteriormente arricchita con la realizzazione di una mostra per valorizzare le esperienze missionarie dei giovani del nostro territorio, che anche quest’anno sono state numerose. La mostra quest’anno si intitolerà “L’arte dell’incontro” e racconterà attraverso foto, oggetti e brevi scritti, ma soprattutto attraverso la presenza dei giovani protagonisti, otto esperienze missionarie (in Malawi, Costa d’Avorio, Madagascar, Rwanda, Bolivia, Perù, Cuba e Romania). In questo momento storico tragicamente segnato da numerose, terribili guerre, la mostra desidera riflettere sul fatto che lasciarsi incontrare dall’altro sia un primo fondamentale passo per la costruzione della pace.

Il titolo inoltre richiama la graditissima presenza alla mostra di un giovane artista bergamasco, Daniele Santoro, che oltre a raccontare la sua esperienza missionaria, esporrà le sue opere e guiderà i bambini e i ragazzi che verranno a visitare la mostra in un laboratorio artistico”.

“24 anni sembrano davvero un tempo lungo per mantenere viva un’iniziativa – conclude Bonaiti con una riflessione – , ma di anno in anno la gioia di ritrovarsi per condividere la giornata insieme si rinnova e, con essa, il desiderio di sostenere il Malawi. Molte opere sono state realizzate in Africa grazie alla Domenica della condivisione (un ospedale, scuole, ponti…). Quest’anno i fondi raccolti saranno destinati a un progetto di riqualificazione del sistema carcerario in Malawi”.

Michele Carenini