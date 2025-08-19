DOMENICA 24 A CARENNO “LUCI SULLE PIETRE” CON LE ASSOCIAZIONI

CARENNO – L’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì è lieta di presentare “Luci sulle Pietre“, un evento speciale in programma domenica 24 agosto. L’iniziativa, nata in collaborazione con il Comune di Carenno, Ca’ Martì – il Museo e la Valle dei Muratori, la Fondazione “Casa del Fanciullo di Padre Gherardo”, ProLoco Carenno, UPper e Lo Specchio, è dedicata alla comunità e al territorio di Carenno.

Il culmine dell’evento sarà, alle 17:30, la proiezione del film “Come rugiada“ presso la Casa del Fanciullo (Via Pertus n. 56, Carenno). Diretto da Carlo Limonta, il film offre uno sguardo intimo e profondo sulle sfide dell’inclusione sociale, raccontando la vita dei frequentatori del Centro Diurno Disabili “Rugiada” di Calolziocorte, i loro genitori e gli operatori.

Il tutto si svolgerà presso Casa del Fanciullo, una location immersa nel verde, ed è previsto un rinfresco per tutti i presenti.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma si consiglia la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a amicicamarti@gmail.com.