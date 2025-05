DOMENICA 4 MAGGIO A CALOLZIO ‘TARAGNATA’ CON GLI ALPINI

CALOLZIOCORTE – Domenica 4 maggio dalle 11:30, nella sede del Gruppo Alpini di Calolziocorte in via F. Poggi, 24 – località La Ca’, si terrà la tradizionale “Taragnata” con gli Alpini. Saranno servite ai tavoli specialità tipiche del territorio e saranno a disposizione spazi esterni per la consumazione sul posto, con possibilità di asporto. Sono invitati tutte le penne nere del circondario, i loro familiari, i simpatizzanti e tutti coloro che vorranno unirsi.

È possibile prenotare ai seguenti numeri 347 7476276 – 338 1573487 – 366 3412801.