DOMENICA 6 APRILE AGLI ISTITUTI AIROLDI E MUZZI È PROTAGONISTA LA MUSICA

LECCO – Agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco quello di domenica 6 aprile sarà un pomeriggio di musica, allegria e condivisione, che unirà più generazioni.

Protagonista del pomeriggio musicale sarà l’Associazione “Stoppani In Musica”, che ritorna all’Istituto dopo 7 anni. Era il 2018 quando, in una domenica pomeriggio di fine marzo, le note dell’orchestra diretta da Maurizio Fasoli e Elena Tartara risuonarono nella Chiesa del Redentore e di Santa Caterina: ospiti e ragazzi insieme, con la musica ad annullare la differenza generazionale.

Nella primavera del 2025, il progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano” che vede gli Istituti impegnati in attività ed eventi rivolti a promuovere l’incontro tra generazioni, con attività ed iniziative finalizzate all’apertura delle RSA ai territori di appartenenza, perché possano diventare luoghi di vita non solo per gli anziani residenti, ma per tutti i cittadini, diventa occasione per ospitare nuovamente un concerto aperto a tutta la cittadinanza a cura dell’orchestra “Stoppani In Musica”, associazione musicale operativa da 28 anni sul territorio di Lecco e provincia, e non solo, da sempre impegnata in eventi di promozione sociale e di aggregazione.

L’appuntamento è per domenica 6 aprile alle 15:30 nella Chiesa del Redentore e di Santa Caterina degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, con canzoni e musiche senza tempo rilette nel repertorio vivace dell’Associazione Stoppani In Musica. L’invito è a tutta la cittadinanza perché possa partecipare all’evento per riscoprire uno degli Istituti storici del territorio come luogo di incontro e di relazione, di esperienza e di crescita.

RedLec