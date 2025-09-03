DOMENICA 7 A VALMADRERA IL 3° MEMORIAL RITA POZZI E ANDREA RUSCONI

VALMADRERA – Domenica 7 settembre al campo sintetico dell’Oratorio San Filippo Neri di via Bovara a Valmadrera si terrà il 3° memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, torneo di calcio categoria allievi 2009 organizzato dalla Polisportiva Valmadrera e dalla ASD Grignetta.

Cinque le squadre partecipanti: Albavilla, Bellagina, Missaglia, Rovinata e Polisportiva Valmadrera. Si contenderanno la vittoria a partire dalle 9:30, prima con un girone di qualificazione e poi nel pomeriggio con semifinali e finali.

Il torneo ricorda i genitori prematuramente scomparsi di due calciatori della Polisportiva Valmadrera, Riccardo e Federico Rusconi, quest’ultimo tra i partecipanti al torneo. In particolare i genitori erano residenti a Ballabio e Andrea era presidente dell’ASD Grignetta.

Il torneo fa parte degli eventi del mese dello sport del Comune di Valmadrera.

RedSpo