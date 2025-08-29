DOMENICA 7 TORNA “CAMMINANNONE”: UNA PASSEGGIATA TRA STORIA E NATURA

ANNONE – Dopo la pausa estiva torna l’iniziativa “CamminAnnone”, una visita guidata tra le vie e i luoghi più caratteristici del paese, alla scoperta delle sue bellezze architettoniche, storiche e naturalistiche, ma anche delle famiglie annonesi che hanno dato lustro ad Annone e a Milano durante il Rinascimento. L’evento, organizzato dal MUD (Museo Urbano Diffuso), sarà accompagnato da racconti di tradizioni, detti, abitudini e aneddoti del passato. L’appuntamento è fissato per domenica 7 settembre alle 15, con ritrovo presso l’esterno della Chiesa di San Giorgio.

Per chi desidera visitare anche la Chiesa e l’Ancona della Passione, il ritrovo è anticipato alle 14. Alle 14:50 si formerà il gruppo e inizierà il percorso, guidato da una o più guide, con una durata prevista di circa un’ora e mezza. Per ragioni di sicurezza, il numero massimo di partecipanti è limitato a venti persone, ma non è previsto un numero minimo. Il percorso non presenta particolari difficoltà, tuttavia è consigliato indossare scarpe comode, preferibilmente sportive. Non sarà possibile deviare dal percorso né allontanarsi temporaneamente dal gruppo e chi dovesse abbandonare il percorso dovrà comunicarlo alle guide.

L’evento è gratuito e non è previsto alcun contributo economico. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via email all’indirizzo camminannone@gmail.com