LECCO – Organizzata dalla Parrocchia Sant’Andrea di Maggianico, si svolgerà domenica 27 marzo a Lecco la Spring Run Lecco 3X5 /Family/Junior, competizione podistica su strada.

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, in via Zelioli, nel tratto da via Olivieri all’area di parcheggio adiacente all’edificio scolastico e nell’area di sosta presso il civico 4, sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 6 alle 19 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 16.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 13 anche in piazza Sant’Andrea, oltre che divieto di transito veicolare dalle 11 alle 18 in via Zelioli (da via Olivieri a via San Rocco), via San Rocco, via Martelli, corso Bergamo (da via Martelli a via Monfalcone), via Del Sarto, via Don Morazzone, via Laini, via Ai Molini, via Puccini (da corso Bergamo a via Catalani), via Gioberti, via Pergolesi, via Fantasia, via Verdi, via Mascagni, via Alla Fonte, via Ferrari, via Petrella, via Donizetti, via Sant’Antonio, via Alle Fornaci, via Ponchielli, via Rossini, via Leoncavallo, via Paisiello, corso E. Filiberto (da via Dell’Armonia al passaggio pedonale con via Ponchielli), via Dell’Armonia, via Michelangelo e via Olivieri.