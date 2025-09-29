DOMENICA “CAMMINATA SULL’ACQUA”: TUTTI INSIEME AL LAGO DI ANNONE

ANNONE BRIANZA – Domenica 5 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Camminata sull’Acqua al Lago di Annone, una manifestazione ludico-motoria a passo libero giunta alla sua quarta edizione, organizzata dall’associazione Agatha in Cammino ODV a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e della ricerca contro il cancro. L’iniziativa, inserita nel calendario dell’Ottobre Rosa, rappresenta un’occasione preziosa per promuovere il benessere, la prevenzione e la solidarietà, attraverso un momento conviviale aperto a tutti.

La camminata si svolgerà lungo i suggestivi percorsi attorno al lago, attraversando i Comuni di Annone di Brianza e Oggiono, con tre tracciati disponibili da 6, 10 e 13 chilometri, adatti a ogni età e livello di preparazione. Famiglie, gruppi di amici, sportivi e camminatori solitari potranno condividere una mattinata all’aria aperta, immersi nella natura e uniti da un obiettivo comune: sostenere la ricerca scientifica e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Il ritrovo è fissato alle 7.45 presso Villa Cabella Lattuada, in via Maggiore 13 ad Annone di Brianza. Le partenze saranno scaglionate in base ai percorsi: alle 9 partirà il gruppo dei 13 km, alle 9.15 quello dei 10 km e alle 9.30 i partecipanti del tracciato da 6 km. La camminata si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo condizioni meteo particolarmente avverse, con termine previsto entro le ore 13.

La partecipazione prevede un contributo volontario di 10 euro, che dà diritto al braccialetto di riconoscimento, indispensabile per accedere ai punti ristoro e per ricevere il “pacco gara” al termine della manifestazione. Sono previsti diversi parcheggi nei pressi dell’evento, tra cui il piazzale Donatori di Sangue (cimitero di Annone), l’area sportiva di via Cabella Lattuada e altri spazi nelle zone industriali e limitrofe.

Le iscrizioni singole sono aperte fino a venerdì 3 ottobre sul sito ufficiale www.agathaincammino-odv.org.