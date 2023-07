VALSASSINA/GRIGNETTA – Grande lavoro per i soccorritori, in una domenica assolata e affollata di turisti e villeggianti.

Poco prima delle 14 segnalata una caduta in Grignetta (versante su Mandello Lario), vittima una 24enne – per la quale le conseguenze non sono state gravi: intervento dell’elisoccorso del 118 di Como e trasporto all’ospedale di Erba in codice verde.

Un paio d’ore dopo, incidente stradale con protagonista un monopattino …

