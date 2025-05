SUPER LAVORO DOMENICA IN PROVINCIA PER I VIGILI DEL FUOCO DI LECCO

LECCO – Numerosi gli interventi effettuati questa domenica tra incidenti, soccorsi a persone e sopralluoghi, in tutta la provincia (e oltre) a cura dei Vigili del Fuoco di Lecco. In copertina, recupero pullman a Bellagio, nella foto sotto, controlli tra Varenna e Lierna lungo la SP72.

A Pescate in via Roma alle 19 circa serio incidente stradale tra due auto, con Vigili del Fuoco intervenuti tramite il distaccamento di Valmadrera (sotto le immagini). Sul posto elisoccorso e ambulanza, una donna di 56 anni è rimasta ferita, in codice verde.

A Oggiono in via Locatelli alle 2 incendio di una parte del tetto di un ristorante, intervento con autopompa, autobotte e autoscala – durato due ore.

Sempre domenica, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre SAF per effettuare il recupero di una donna che, durante un volo in parapendio, è precipitata su una pianta in zona impervia nel territorio di Cesana Brianza.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è stato effettuato in collaborazione con il personale volontario CNSAS e ha richiesto circa tre ore e mezza per essere completato.

Il soccorso è stato portato a termine con successo e la donna è stata recuperata in sicurezza.

A Bellagio in via Valassina verso le 20.30 il comando VF ha inviato l’autogru a supporto del comando di Como per il recupero insieme ai distaccamento di Canzo di un autobus bloccato su un tornante (foto sotto). Intervento concluso alle 23.50.

Infine, ad Airuno alle 5 di oggi, lunedì, incendio in un deposito agricolo.

Il comando VF è intervenuto con autopompa e autobotte, alle otto le operazioni erano definite ” in fase di conclusione”.

RedCro