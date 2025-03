DOMENICA ERRERUN E LUNEDÌ LA PARTITA, TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Questa domenica 16 marzo, a partire dalle 9.30 si terrà la terza edizione della ErreRun, manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla Asd Amatori Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco. L’evento prevede un giro del lago di Garlate, prevalentemente lungo la pista ciclopedonale, e attraverserà diversi comuni, prendendo il via da Lecco, in piazza Era, per poi percorrere piazza del Pesce, la pista ciclopedonale fino a via Corti, via Corti, la pista fino a via dell’Isola, via dell’Isola fino al civico 11, ancora la pista fino al ponte Azzone Visconti e, a seguire, fino a Rivabella, per concludersi al centro sportivo Al Bione attorno alle 13.30.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità, che prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Era dalle 6 alle 14, il divieto di transito veicolare in piazza Era dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, lungo tutto il percorso. Inoltre, è prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione dalle 8 alle 10 per i residenti di via Maggiore.

Lunedì 17 marzo alle 20.30, infine, si terrà l’incontro calcistico Lecco – Vicenza presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 16.30 alle 00.00.