LECCO – Questa domenica 13 novembre a Lecco ritorna la manifestazione podistica di 10 Km organizzata dalla S.S.D. Polisportiva Politecnico di Milano con il patrocinio del Comune di Lecco. La Polimirun Winter 2022 si svolgerà a partire dalle 10 con partenza e arrivo in via Ghislanzoni, di fronte al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 6 alle 14 di domenica via Ghislanzoni resta chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Amendola e via Como, mentre dalle 10 alle ore 12.30 è istituito il divieto di transito veicolare lungo il percorso di gara [nella foto] limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 14 su entrambi i lati di via Ghislanzoni nel tratto compreso tra via Amendola e via Como e dalle 7.30 alle 12.30 in via Palestro, lungo il lato dei civici pari, nel tratto compreso tra via Montanara e via Pastrengo. A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo

Il percorso della Polimirun Winter 2022