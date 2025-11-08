DOMENICA LA POLIMIRUN WINTER 2025, EDIZIONE CON 2.500 ISCRITTI

LECCO – Dopo il successo dell’anno scorso, la settima edizione della PolimiRun Winter si correrà domani a Lecco con partenza alle 9:30 dal Campus lecchese del Politecnico di Milano. L’evento, diventato un appuntamento fisso per studenti, ex studenti e tutta la comunità locale, propone un percorso di 10 chilometri con un dislivello positivo di 425 metri. La gara attraverserà le vie della città, spingendosi verso nord tra salite e discese, prima di rientrare al punto di partenza per il traguardo.

L’iniziativa è aperta a tutti e, anche quest’anno, ha registrato un record nelle iscrizioni, raggiungendo il limite massimo di 2.500 partecipanti già dal 16 ottobre scorso. Sono previste due modalità di partecipazione: la gara competitiva, con un tempo massimo di un’ora e 40 minuti e classifica finale per i più veloci, e la passeggiata non competitiva, ideale per chi vuole godersi lo sport e il paesaggio lecchese senza pressioni cronometriche.

L’intero percorso sarà chiuso al traffico veicolare fino al passaggio dell’ultimo concorrente. Si consiglia pertanto agli automobilisti di prestare attenzione alle strade coinvolte nella manifestazione per eventuali deviazioni o rallentamenti.