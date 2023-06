LECCO – Domenica 18 giugno a partire dalle 17:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi si terrà l’incontro calcistico Lecco-Foggia, finale playoff del campionato nazionale di calcio di Lega Pro. Per garantire il regolare svolgimento della gara, la tutela dell’ordine pubblico, la sicurezza e la fluidità di circolazione, saranno in vigore alcune restrizioni.

Dalle 14 alle 22 di domenica, sarà in vigore il divieto di vendita, per asporto, di bevande in contenitori di vetro o lattine per i pubblici esercizi e le attività commerciali e artigianali alimentari in via XI Febbraio, via Balicco, largo Caleotto, via don Pozzi, via Pascoli, via Cantarelli, corso Matteotti, via Papa Giovanni XXIII, compreso il bar presente all’interno dello stadio Rigamonti-Ceppi. Inoltre, sarà vietato introdurre contenitori in vetro o lattine nell’area che comprende le strade sopra citate.

Dalle 14:30 di domenica fino a cessate esigenze verranno istituite, inoltre, le seguenti modifiche alla viabilità: inversione del senso unico di marcia in via Balicco, nel tratto da via Ferriera a corso Matteotti e divieto di accesso, dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra nell’intersezione tra via Balicco e corso Matteotti.

In via XI Febbraio, nel tratto da via Balicco a largo Caleotto, in via Balicco nel tratto da via XI Febbraio a via Ferriera, in via don Pozzi nel tratto da via Solferino a via XI Febbraio, in via Pascoli, in via Cantarelli, nel tratto da via XI Febbraio a via Tubi, in via XI Febbraio, nel tratto da via Balicco a corso Matteotti, e in corso Matteotti, nel tratto da via XI Febbraio a largo Montenero, verrà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto per i veicoli autorizzati dalle forze di polizia.

Divieto di transito veicolare anche in via Papa Giovanni XXIII, nel tratto da via Palestro a corso Matteotti, in corso Matteotti nel tratto da via XI Febbraio a largo Montenero, e nel parcheggio “area green” del Centro Meridiana con uscita in via Balicco. Divieto di sosta con rimozione forzata, infine, dalle 9 alle 23 in via Balicco, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e in via Ferriera, nei parcheggi del Centro Meridiane “Area Green” delimitati da apposita segnaletica, eccetto per i veicoli autorizzati dalle forze di polizia.