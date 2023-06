LECCO – Definite nel comitato provinciale le misure di sicurezza per la partita Lecco-Foggia di domenica 18 giugno, quando allo stadio Rigamonti-Ceppi si disputerà la finale di ritorno del playoff di Serie C, che richiamerà un numero consistente di tifosi vista l’importanza dell’incontro.

Per l’esame dei profili di sicurezza, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha presieduto stamattina una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della quale sono stati valutati tutti gli aspetti potenzialmente critici, compresi quelli legati alla viabilità, ai parcheggi e all’assistenza sanitaria.

Dati i profili di rischio dell’evento sportivo, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha suggerito l’adozione di alcune misure organizzative, quali la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Foggia per il solo settore ospiti e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio.



L’area di pre-filtraggio e quella cosiddetta di sicurezza, alle quali potranno accedere soltanto le persone munite di biglietto di ingresso allo stadio, “saranno dunque estese rispetto all’ordinario, con conseguenti restrizioni viabilistiche nelle aree limitrofe allo stadio, al fine di garantire lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza”.

Un particolare sforzo organizzativo sarà profuso nei controlli agli ingressi, “anche al fine di evitare l’introduzione di bevande alcoliche e contenitori di vetro”, la cui vendita sarà vietata.

“È stato definito oggi un dettagliato e trasversale piano di sicurezza, che sarà declinato operativamente dalla questura, con misure modulari in relazione alle esigenze che si profileranno, a presidio di una manifestazione che sarà solo un’appassionata festa dello sport” ha commentato il Prefetto.

Al Comitato hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, il sindaco di Lecco, il presidente della Provincia, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Ferroviaria, Provinciale e locale, Areu 118, Linee Lecco.