DOMENICA MESSA IN VETTA AL DUE MANI PER I CADUTI DELLA MONTAGNA

BALLABIO – Come ogni anno, la Sottosezione CAI Ballabio invita soci, amici e amanti della montagna a partecipare alla celebrazione della messa in vetta al Monte Due Mani, in programma domenica 28 settembre alle 11. La funzione sarà dedicata al ricordo dei soci scomparsi e delle vittime della montagna. In particolare, quest’anno si commemora il 45° anniversario della morte di Marco Locatelli, Enrico Scaioli e Plinio Milani, tragicamente periti nel 1980 sulla Cresta Segantini in Grignetta. Da quel momento, la comunità di Ballabio ha scelto di rinnovare ogni anno questo appuntamento in loro memoria e in suffragio di tutti coloro che hanno perso la vita in montagna o sulla strada …

