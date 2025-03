DOMENICA RIAPRE LA PISCINA DEL BIONE. TERMINATA LA MANUTENZIONE

LECCO – Sono terminati nei tempi previsti dal cronoprogramma condiviso con la ditta esecutrice Canobbio Group Srl gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di filtraggio della vasca natatoria da 25 metri del centro sportivo comunale Al Bione.

A partire da domenica mattina 16 marzo la piscina ritornerà pertanto fruibile per il nuoto libero e da lunedì 17 marzo ripartiranno regolarmente tutte le attività didattiche per iscritti, scuole ed associazioni sportive. Resta inoltre possibile l’iscrizione o il rinnovo per la seconda parte della stagione sportiva 2024/2025.

La reception del centro sportivo è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione all’indirizzo lecco@sportplussrl.it, al numero di telefono 0341-1552457, sul sito www.sportplussrl.it/lecco/ e sulla pagina Facebook “Sport Plus Lecco Al Bione”.

La vasca didattica (vasca piccola) sarà interessata da analoghi lavori nel corso della seconda metà del mese di luglio.