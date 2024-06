DOMENICA SCIOPERO DEI TRENI SENZA FASCE DI GARANZIA

MILANO – Dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 giugno le organizzazioni sindacali Uiltrasporti e ORSA hanno indetto uno sciopero che, per l’intera giornata di domenica, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, del collegamento aeroportuale Malpensa Express e sul servizio in territorio italiano della linea S50 Malpensa Aeroporto-Biasca. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

Trattandosi di uno sciopero indetto in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Prima di mettersi in viaggio, si raccomanda ai passeggeri di verificare su trenord.it e app le informazioni relative alle corse di proprio interesse e di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni.