DON BRUNO, 10 ANNI IN ALTA VALLE. “LA PAROLA NEL CUORE, TRA LE MANI DI DIO”

MARGNO – Don Bruno Maggioni, visibilmente emozionato, ha accolto con gratitudine e stupore la moltitudine di volti che hanno scelto di festeggiare con lui questa giornata luminosa a Margno che segna il decennale della sua presenza come parroco dell’Alta Valsassina.

–

Dieci anni di cammino condiviso, di ascolto, di presenza. Dieci anni in cui ha portato la Parola di Dio con umiltà e forza, intrecciando fede e comunità…

AMPIO FOTOSERVIZIO SU VALSASSINANEWS: