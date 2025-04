DON BRUNO MAGGIONI OSPITE A “LA VOLTA BUONA” SU RAI1

ROMA – Don Bruno Maggioni, noto come il ‘prete canterino’, torna sotto i riflettori televisivi come ospite nella puntata di lunedì 28 aprile di ‘La Volta Buona’ , il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1. Il sacerdote, originario di Lecco e parroco di Margno, in Alta Valsassina, racconterà la sua storia di rinascita e il percorso che lo ha portato dalla parrocchia al palco di ‘The Voice Senior’.

Don Bruno, classe 1957, è diventato una vera e propria star del web grazie ai video virali che lo ritraggono mentre anima le celebrazioni religiose cantando brani celebri della musica italiana insieme ai fedeli. Tra le sue performance più amate spicca ‘Mamma Maria’ dei Ricchi e Poveri, gruppo di cui è fan da sempre e che considera parte integrante delle sue feste parrocchiali: “Non c’è gioia dove i Ricchi e Poveri non siano presenti e io li rappresento”, ha raccontato in un’intervista, ricordando di averli conosciuti nel 1977 durante il servizio militare a Rovigo.