DON GIUSEPPE SALVIONI A MALAVEDO: UNA PRIMA VOLTA TRA STORIA E ARTE

LECCO – La chiesa di Sant’Antonio Abate a Malavedo, storica frazione di Lecco, ha vissuto un momento particolarmente sentito dalla comunità. La prima presenza ufficiale di don Giuseppe Salvioni ha segnato l’inizio di un nuovo cammino pastorale, accolto con partecipazione e sincero entusiasmo dai fedeli.

La celebrazione è stata resa ancora più significativa dalla tradizionale benedizione degli animali, uno dei gesti più attesi e amati, profondamente legato alla devozione verso Sant’Antonio Abate. Famiglie, anziani e bambini si sono ritrovati insieme, rinnovando una consuetudine che unisce fede e vita quotidiana, trasformando il sagrato in un luogo di incontro e condivisione.

All’interno della chiesa, a fare da silenzioso protagonista, resta lo storico quadro dedicato a Sant’Antonio Abate, preziosa testimonianza artistica e spirituale. L’opera, custodita da generazioni, rappresenta un legame concreto con il passato e accompagna ogni celebrazione come simbolo della continuità della fede nel rione.

La prima volta di don Giuseppe Salvioni a Malavedo si è così intrecciata con la storia, l’arte e le tradizioni locali, offrendo alla comunità un momento di forte intensità spirituale. Un passaggio che non è stato solo un nuovo inizio, ma anche la conferma di un’identità viva, capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

Foto Giancarlo Airoldi