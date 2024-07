PRIMALUNA – “Buona sera a tutti, approfitto del quarto d’ora accademico” parte così l’evento commemorativo coordinato da Valerio Ricciardelli per don Luigi Melesi, “l’uomo della speranza” cappellano per trent’anni a San Vittore e prima, per vent’anni, alla casa per la rieducazione giovanile Arese.

Si parte subito coi ringraziamenti per l’organizzazione dell’evento alle parrocchie del decanato, ai comuni di Cortenova e Primaluna, agli ex allievi salesiani del passato …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS