LECCO – Don Marco Tenderini, premanese e oggi sacerdote a Bonacina di Lecco, responsabile della Caritas decanale, presidente dell’associazione ‘A força de partilha’ e cappellano del carcere di Pescarenico, festeggerà il 40esimo di vocazione sacerdotale.

“Il 12 giugno 1982 sono diventato prete e un mese dopo sono salito in Grignetta con i miei compagni, familiari e con il cardinale Martini a concelebrare una Messa di ringraziamento… Ci sono tornato nel 1992, ancora con il cardinal Martini, e nel 2002, concludendo sempre la giornata con una cena fraterna. Nel 2012 invece ero ‘stampellato’ e quindi ho mandato mio nipote prete a guidare una preghiera in cima, la Messa l’ho celebrata nella chiesa de La Montanina ai Piani Resinelli, sempre seguita dalla cena… Ho recuperato nel 2017, in occasione del 35°. Adesso siamo nel 2022 e si torna in vetta… per questo vi invito a salire con me in Grignetta per dire grazie al ‘Signore delle cime’ e a condividere una cena fraterna“.