LECCO – Una parete di arrampicata, un campo da calcio, un grande prato per giocare. Sono alcune delle idee che gli studenti della classe prima della scuola Torri Tarelli di Chiuso hanno consegnato a sindaco e assessori nell’ambito del progetto ‘PGT – Regala un’idea alla città’.

Accompagnati dall’insegnante Stefania Valsecchi, partendo da un’attenta analisi della realtà del proprio rione e delle criticità emerse, i piccoli cittadini hanno elaborato delle proposte di rigenerazione urbana, in particolare per due luoghi: l’ex cava e il cortile della scuola. La proposta è stata quindi consegnata dapprima al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e agli assessori allo Sviluppo urbano Giuseppe Rusconi e all’Educazione Emanuele Torri, in un incontro tenutosi in classe. Successivamente i bambini hanno avuto l’opportunità di incontrare i progettisti incaricati di elaborare il nuovo PGT ed esporre, attraverso una presentazione video e dei disegni, le loro idee.

“Un’esperienza arricchente ed entusiasmante – commentano gli assessori Rusconi e Torri – Con la loro semplicità, e con la grande sincerità che li contraddistingue, i bambini della classe prima della Torri Tarelli hanno prodotto delle proposte di grande valore, di cui faremo certamente tesoro. Un grazie alle insegnanti e alle famiglie che hanno collaborato a questo progetto di cittadinanza attiva che vede e vedrà tutti, dai bambini alle archistar, disegnare insieme il futuro di Lecco”.

‘Regala un’idea alla città’ ha visto la partecipazione anche degli studenti di due classi seconde della scuola secondaria di primo grado Stoppani e di due classi terze della scuola secondaria di primo grado Tommaso Grossi: le prime hanno sviluppato un progetto sui temi della sostenibilità e dell’inclusione, le seconde sull’area esterna della Piccola.