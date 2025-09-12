DONATA UNA CASETTA PER BAMBINI, CAMBIA CALOLZIO: “SIMBOLO DI CURA”

Nei giorni scorsi abbiamo avuto una sorpresa bellissima: passeggiando nel parco giochi che si trova nei pressi della casa di riposo “Madonna della Fiducia” di Calolziocorte, ci siamo imbattuti in una nuova casetta per i bambini.

Non è stata messa lì dal Comune, ma donata da un cittadino rimasto anonimo, che con un gesto semplice e concreto ha voluto regalare ai più piccoli uno spazio di gioco e di fantasia.

Non si tratta solo di una casetta giocattolo: è un simbolo. È la dimostrazione che, anche in una città dove troppo spesso si respira rassegnazione e dove l’amministrazione continua a non investire in spazi pubblici accoglienti, ci sono ancora persone capaci di prendersi cura della comunità.

Quella casetta rappresenta un luogo in cui i bambini, senza alcuna distinzione di origine o nazionalità, possono incontrarsi e giocare insieme. È un invito alla condivisione, alla solidarietà, al sentirsi parte di una comunità viva.

Noi vogliamo ringraziare di cuore chi ha avuto questa splendida idea. Perché ci ricorda che Calolziocorte non è solo una città bloccata da decenni di amministrazioni incapaci di costruire vera cittadinanza, ma è anche fatta di cittadini che, con piccoli gesti, riescono a portare sorrisi e a mostrare la strada di un futuro diverso.

Cambia Calolzio