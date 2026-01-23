“DONAZIONE OLIMPICA” ALLA QUESTURA DI LECCO: UN GESTO CHE VALE L’ORO

LECCO – La Polizia di Stato di Lecco, questa mattina, ha ospitato l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, “Donatorinati”, che continua anche per il 2026 la sua attività itinerante di raccolta sangue.
L’iniziativa dal titolo “Donazione olimpica: un gesto che vale l’oro” mette in gioco gli appartenenti della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno della provincia di Lecco, insieme ad alcuni volontari dei Vigili del Fuoco di Lecco, in una partita che si prefigge come obiettivo una raccolta straordinaria di sangue in occasione dell’evento internazionale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina.
Un gesto che “vale l’oro” per gli operatori della Polizia di Stato che, in modo semplice e volontario, hanno voluto confermare il loro #EsserciSempre.