LECCO – La giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, giunta alla 23esima edizione, è prevista per domenica 19 aprile. A causa dell’emergenza Covid19, però, tutti gli eventi nazionali, regionali e locali non potranno svolgersi come da tradizione (appuntamenti in piazza, convegni, eventi sportivi, ecc).

Verrà celebrata da soci, volontari, amici ed operatori sanitari con strumenti e attività diversi, vista l’impossibilità di una mobilitazione sul territorio con iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema. Per questo è stata sviluppata una campagna web e social che, avendo come principali testimonial gli operatori sanitari del nostro sistema trapianti, intende rinnovare con maggiore vigore l’appello a diventare donatori di organi e tessuti.

La campagna web e social “Io faccio la mia parte. Tu puoi fare la tua. Dì sì alla donazione di organi e tessuti” è stata lanciata il 14 aprile sui canali social del Centro Nazionale Trapianti e condivisa su quelli dell’Aido, che potranno interagire con le pagine ufficiali di “Diamo il meglio di noi”. L’Aido lecchese parteciperà con un’iniziativa fotografica che avrà come soggetti e testimonial i propri volontari, che con una penna in mano invitano a sottoscrivere l’adesione all’associazione.