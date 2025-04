DONGO. “BASTA FASCISTI!”, DOMENICA 27 IL RADUNO DELL’ANPI

DONGO – A 80 anni dalla fine della guerra e dalla liberazione dal nazifascismo, Anpi – Comitato Provinciale di Como e Anpi – Sezione di Dongo ne celebrano la memoria con il rinnovato impegno di una continua resistenza in difesa della libertà, della democrazia, della pace: “Da Dongo al mondo“.

“Fascismo ultimo atto” è la cornice di conferenze, incontri, confronti, letture di pace e canti resistenti dal 25 al 28 aprile a Dongo, dove è stata fermata la colonna dei gerarchi fascisti e dei militari tedeschi in fuga, non per un cieco destino della Storia, ma per la coraggiosa e determinante impresa dei Partigiani …

