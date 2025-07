DONNA COLTA DA MALORE A S. TOMMASO, SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO

VALMADRERA – Alle 12:50 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in zona impervia presso San Tommaso, a Valmadrera, per un’operazione di soccorso persona particolarmente delicata. La segnalazione riguardava una donna di 70 anni colta da malore durante un’escursione in un’area difficilmente accessibile.

Modalità operative

Sul posto sono giunti tempestivamente:

Le squadre dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Lecco e Valmadrera

Mezzi fuoristrada per affrontare il terreno impervio

Personale medico e operatori AREU 118, che hanno raggiunto la zona tramite eliambulanza

I soccorritori, impiegando tecniche di ricerca tra sentieri e boscaglia, sono riusciti a localizzare rapidamente la donna. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata accompagnata in un’area idonea per l’atterraggio dell’elisoccorso, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti e le procedure del caso.

Durata e complessità dell’intervento

L’operazione di soccorso tecnico urgente è durata circa 1 ora e 30 minuti e ha richiesto il coordinamento tra più squadre di emergenza per garantire un’azione efficace e in totale sicurezza, data la complessità dell’ambiente.

