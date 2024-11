VERCURAGO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vercurago verso le 18 per soccorre una donna in difficoltà finita a bordo della massicciata ferroviaria. La squadra, raggiunta la persona e messa in sicurezza la scena, ha collaborato con il personale della Croce Rossa Lecco per trasportarla sull’ambulanza. La causa della presenza della persona sulla masscciata è al vaglio della Polizia Locale di Vercurago.