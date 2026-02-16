DONNE DEMOCRATICHE IN PIAZZA CONTRO LA LEGGE BONGIORNO

LECCO – Anche in provincia di Lecco, Donne Democratiche hanno aderito alla mobilitazione promossa dai Centri antiviolenza e dalle associazioni femministe in tutta Italia contro la proposta di legge Bongiorno.

“Non possiamo accettare un testo che snatura l’impianto giuridico e culturale indicato dalla Convenzione di Istanbul – afferma Veronica Tentori per la Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Lecco -. Il principio deve essere chiaro e inequivocabile, senza consenso è sempre violenza! Non accetteremo che si sposti l’attenzione dal comportamento del carnefice alla resistenza della vittima! Solo sì è sì, tutto il resto rappresenta un arretramento pericoloso per la sicurezza e l’autodeterminazione delle ragazze e delle donne”.

“Il 15 febbraio non è una data qualsiasi: celebriamo i 30 anni dall’approvazione della Legge 66 del 1996, quella riforma storica che finalmente riconobbe lo stupro come un delitto contro la persona e non più contro la ‘moralità pubblica’, cancellando finalmente l’eredità del Codice Rocco e del periodo fascista. Trent’anni fa è stata scritta una pagina di coraggio e autonomia femminile. Oggi siamo pronte a difenderla“, continua Tentori.

“A partire dalla mobilitazione di oggi in piazza a Lecco, faremo rumore. Ai Centri antiviolenza va tutto il nostro sostegno, politico e pubblico: saremo in piazza in ogni occasione al loro fianco, perché la violenza non è un destino e non accetteremo alcun provvedimento che riporti indietro la libertà, la sicurezza e l’autodeterminazione delle donne e delle ragazze”, conclude Tentori.

F. S.