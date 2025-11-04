DONNE DEMOCRATICHE VS ESCLUSIONE DAL DIBATTITO SU VIOLENZA DI GENERE

Apprendiamo dalla stampa che all’Ospedale Manzoni di Lecco è stato organizzato un corso di formazione per contrastare la violenza di genere e sostenere le vittime, con 11 relatori tutti uomini.

Siamo convinte che sia fondamentale coinvolgere gli uomini in questa battaglia culturale e che sia doverosa la loro responsabilità di affrontarla e di parlarne, ma non condividiamo l’esclusione delle donne dai luoghi di discussione e di formazione. Gli anacronistici tavoli di soli uomini sono all’ordine del giorno, nei più svariati contesti, anche sul nostro territorio.

La massima attenzione e la consapevolezza delle disparità presenti nella nostra quotidianità non devono mai passare in secondo piano. Riconoscere la professionalità e la competenza delle donne e rispettare l’equilibrio tra relatrici e relatori è un passo per la costruzione di una società che finalmente riconosca alle donne il valore che meritano. Il contrasto alla violenza sulle donne parte anche da qui.

È bene ricordarlo ogni giorno, e visto che si avvicina il 25 novembre, ripeterlo una volta in più.

Veronica Tentori

Portavoce

Conferenza delle Donne Democratiche

della provincia di Lecco