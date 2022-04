LECCO – Continuano gli incontri del ciclo femminista organizzato da Sinistra Italiana Lecco. Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà martedì 3 maggio alle 18:30 al salone Di Vittorio della Cgil di Lecco in Via Besonda Inferiore, 11.

Dopo aver analizzato i movimenti femministi da un punto di vista transnazionale e averne poi ripercorso i passi storici a livello locale, in questa occasione affronteremo il problema del gender gap nel mondo del lavoro. Se ne parlerà con Susanna Camusso, già segretaria generale della CGIL e attualmente responsabile Politiche di Genere per la CGIL nazionale, e Federico Martelloni, professore associato di diritto del lavoro presso l’Università di Bologna e responsabile nazionale lavoro per Sinistra Italiana.