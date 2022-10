LECCO – Dopo la squalifica per doping a Umberto Euspei, la Calcio Lecco 1912 riporta il messaggio che il calciatore ha rivolto a tutti i componenti del Club, alla proprietà e ai tifosi del Lecco.

Mi sembra doveroso fare un po’ di chiarezza dopo la vicenda che mi ha visto coinvolto: lo scorso marzo ero stato segnalato all’antidoping perché era stato trovato nei test delle urine un valore minimo di Clostebol, principio attivo considerato come doping, che era contenuto in questo spray cicatrizzante che, a mia insaputa, stava utilizzando mia moglie sui piedi.

Purtroppo, nonostante sia stata riconosciuta l’involontarietà del gesto e nonostante l’assoluzione totale in primo grado del giugno scorso, la Corte Nazionale di Appello Antidoping, in secondo grado, ha deciso di confermare la squalifica fino a luglio 2023.

Dire che sono affranto da questa sentenza è poco; sono pronto a rendere pubblici tutti gli esami per dimostrare di essere pulito anche se, in termini giuridici, si tratta di una sentenza definitiva e io e il mio avvocato non possiamo più fare nulla.

Mi è stato creato un danno non indifferente ma io per fortuna sto già pensando al ritiro della prossima stagione, proprio per questo ci tengo a ringraziare di cuore, a nome mio e di tutta la mia famiglia, il patron Paolo Leonardo Di Nunno, una persona straordinaria che mi ha capito fino dal primo momento e mi sta vicino in tutti i sensi. Oltre a lui, è doveroso esprimere la mia gratitudine anche al presidente Cristian Di Nunno, al vicepresidente Gino Di Nunno, al direttore Maiolo, allo staff, ai miei compagni, che mi hanno riempito il cuore di gioia dopo la splendida dedica, e ai tifosi, che mi hanno commosso con quel coro in mio favore.

Spero che questi mesi passino velocemente, tornerò più forte di prima. Nel frattempo, sarò il primo tifoso del Lecco, sperando che il mister e il suo staff riescano a condurre i miei compagni ai traguardi più ambiziosi possibili.

Grazie a tutti

Umberto Eusepi