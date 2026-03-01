DOPO BRESCIA LECCO, MISTER VALENTE: “ABBIAMO SBAGLIATO L’APPROCCIO”

BRESCIA – Dopo il 3-1 sul campo dell’Union Brescia, mister Federico Valente non cerca alibi e punta il dito soprattutto contro l’atteggiamento iniziale della sua squadra. Il tecnico bluceleste sottolinea come il Lecco abbia sofferto sin dai primi minuti la maggiore aggressività dei padroni di casa, concedendo campo e fiducia a un avversario cinico nel colpire sugli episodi chiave. Valente evidenzia la mancanza di verticalità e ritmo nel primo tempo, con una manovra troppo orizzontale che non è riuscita a creare reali pericoli alla porta bresciana.

Il mister insiste sulla necessità di crescere nella gestione delle situazioni delicate e di reagire con più carattere quando la partita si mette in salita. Martedì si torna già in campo e Valente chiede al gruppo di ripartire proprio dalla consapevolezza degli errori commessi, trasformando questa battuta d’arresto in un’occasione di crescita mentale oltre che tattica.

Per Luca Marrone la serata di Brescia lascia tanto rammarico, nonostante la rete segnata nel recupero che ha fissato il risultato sul 3-1.

Il centrale bluceleste riconosce che la squadra ha pagato a caro prezzo qualche superficialità di troppo in fase difensiva, permettendo agli avversari di sfruttare al massimo le poche chance create. Marrone sottolinea come il gruppo credesse nella possibilità di raddrizzare la gara, ma ammette che la reazione sia arrivata con troppo ritardo per riaprire davvero il confronto.

Da qui la promessa di lavorare con maggiore attenzione sui dettagli e sull’approccio alle prossime sfide, per trasformare la delusione di Brescia in energia positiva in vista del prosieguo del campionato.

RedSpo