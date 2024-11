KO A GORGONZOLA, PER MISTER VOLPE “ZERO SCUSE, PRESTAZIONE NEGATIVA”

GORGONZOLA (MI) – “Siamo dispiaciuti, dopo una settimana di lavoro giusto non mi aspettavo una prestazione chiamiamola sottotono; la classifica va guardata al presente, in un periodo di difficoltà. Bisogna essere bravi a trovare quanto prima le soluzioni”.

Così l’allenatore del Lecco Gennaro Volpe dopo la sconfitta maturata sabato sera nella nebbia di Gorgonzola (1-0 per la Giana Erminio, qui la nostra cronaca del match).

L’audio post partita del tecnico bluceleste:



“Facciamo fatica a fare gol, mi spiace per i tifosi che erano tantissimi allo stadio di Gorgonzola. Siamo stati forse inconcludenti ma abbiamo messo tanti palloni dentro l’area, negli ultimi trenta metri è chiaro che abbiamo difficoltà” spiega ancora mister Volpe, preoccupato per l’andamento di una squadra sprofondata nelle zone medio-basse della graduatoria di Serie C.

E sabato 23 novembre alle 17:30 arriva al Rigamonti-Ceppi la ‘corazzata’ Padova, capoclassifica con 38 punti – esattamente il doppio di quelli nel carniere dei blucelesti.

