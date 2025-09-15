DOPO INTER-LECCO: VALENTE POSITIVO, L’ENTUSIASMO DI METLIKA-GOL

MONZA – Dopo la vittoria esterna del Lecco contro l’Inter Under 23, arrivata grazie al gol decisivo di Metlika, spazio alle voci dei protagonisti.

In conferenza stampa mister Federico Valente ha sottolineato la solidità della squadra e i passi avanti nella gestione delle partite. Il tecnico ha rimarcato l’importanza del lavoro quotidiano e la risposta dei suoi giocatori, apparsi finalmente concreti e maturi.

Grande entusiasmo anche tra i tifosi blucelesti presenti in massa a sostenere la squadra per tutta la gara. Decisivo, come detto, il subentrato Antonio Metlika che con freddezza ha firmato l’1-0 per una vittoria esterna mancante da troppo tempo. Il centrocampista, ai microfoni del club, ha espresso tutta la sua gioia per il gol e la fiducia nel gruppo. Parole semplici ma cariche d’emozione, segno di un affiatamento sempre più forte nello spogliatoio.

Per Valente e i suoi uomini questa vittoria rappresenta un punto di svolta dopo mesi difficili. Ora testa già ai prossimi impegni per dare continuità al cammino in Serie C.

Disponibili sul canale ufficiale le interviste a mister Valente e a Metlika, match winner di San Siro.

RedSpo