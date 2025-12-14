1-1 DEL LECCO, VALENTE E MALLAMO: “PUNTO STRETTO A LUMEZZANE”

LUMEZZANE (BS) – MisterFederico Valente si è detto orgoglioso della prova offerta dal Lecco a Lumezzane, sottolineando la reazione del gruppo dopo l’errore iniziale di Tanco e rimarcando come la squadra avrebbe meritato qualcosa in più alla luce delle tante occasioni create e dei tre legni colpiti nell’arco dei novanta minuti.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/jMQVOycw_3Y?si=1tySq_iv_-Axmq12" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Dal canto suo Andrea Mallamo ha espresso rammarico per il solo pareggio, parlando di due punti persi dopo una gara condotta con personalità e intensità, ma ha anche evidenziato gli aspetti positivi del match, a partire dalla continuità di prestazione e dalla crescita complessiva della squadra in termini di convinzione e qualità di gioco.

RedSpo