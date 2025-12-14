1-1 DEL LECCO, VALENTE E MALLAMO: “PUNTO STRETTO A LUMEZZANE”

LUMEZZANE (BS) – MisterFederico Valente si è detto orgoglioso della prova offerta dal Lecco a Lumezzane, sottolineando la reazione del gruppo dopo l’errore iniziale di Tanco e rimarcando come la squadra avrebbe meritato qualcosa in più alla luce delle tante occasioni create e dei tre legni colpiti nell’arco dei novanta minuti.
Dal canto suo Andrea Mallamo ha espresso rammarico per il solo pareggio, parlando di due punti persi dopo una gara condotta con personalità e intensità, ma ha anche evidenziato gli aspetti positivi del match, a partire dalla continuità di prestazione e dalla crescita complessiva della squadra in termini di convinzione e qualità di gioco.
