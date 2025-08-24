DOPO LECCO-OSPITALETTO 2-1: LE PAROLE DI MISTER VALENTE E LEON SIPOS

LECCO – Dopo la incoraggiante vittoria per 2-1 del Lecco sull’Ospitaletto, arrivata grazie alle reti di Zanellato e Sipos, ecco le dichiarazioni del mister Valente e dell’attaccante Leon Sipos.

L’allenatore bluceleste si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando la determinazione e la capacità di reagire dopo lo svantaggio iniziale: “La squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere, qualità indispensabili in questa fase della stagione”.

Leon Sipos, autore del gol decisivo, ha invece ringraziato i compagni per l’assist e sottolineato l’importanza dei tre punti: “Era fondamentale portare a casa la vittoria, abbiamo lottato fino alla fine e questo è ciò che conta”.

