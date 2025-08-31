DOPO LECCO-TRIESTINA 1-1: LE PAROLE DI MISTER VALENTE E MARWANE KRITTA

LECCO – Dopo il pareggio agrodolce per 1-1 tra Lecco e Triestina, che ha visto l’alabardato D’Urso rispondere alla rete del bluceleste Ferrini, ecco le dichiarazioni del mister Valente e del difensore Marwane Kritta.

Secondo mister Valente, il pareggio ha evidenziato le difficoltà nella gestione del vantaggio: “Abbiamo avuto lucidità per 70 minuti su 90, ma quando eravamo in possesso ci è mancata la qualità nel passaggio. Quando vai sopra 1-0 devi portarla a casa”.

Il tecnico ha riconosciuto i meriti degli avversari, che hanno saputo gestire il possesso con qualità.

Marwane Kritta, rientrato in campo dopo un lungo stop per un problema all’anca, ha evidenziato la compattezza del gruppo nonostante la mancanza di brillantezza offensiva: “Siamo contenti della prestazione: non abbiamo concesso praticamente niente oltre al gol, che è stato sfortunato. Secondo me bisogna continuare a lavorare così e migliorare i punti deboli“.

QUI la cronaca della partita pareggiata ieri sera in trasferta dal Lecco.

RedSpo

IL NOSTRO ARTICOLO SUL MATCH, DOMENICA SERA: