DOPO L’INCIDENTE, RINASCITA E RIFLESSIONI D’UN ATTIVISTA “SPEZZATO”

LECCO – Venerdì 22 novembre alle 20:45, all’Officina Badoni, si terrà la presentazione del libro “Dopo l’incidente – E se andasse tutto meglio del previsto?“, la storia dell’attivista e suo autore Giovanni Ludovico Montagnani.

È una luminosa giornata estiva quella del 3 luglio 2022. Due amici si apprestano a scalare lo scudo del Mittelruck, una bella e impegnativa via di roccia nella remota Valle Antrona. Giovanni e Boz sono due atleti esperti e affiatati, eppure qualcosa va storto. Uno spaventoso volo di Giovanni, che precipita per quaranta metri lungo la parete, mette fine alla loro avventura di quel giorno. Giovanni dovrà fare i conti con una diagnosi infausta di paraplegia e invalidità al 100% e i medici non daranno speranze sulle possibilità di tornare a camminare.

Ma che cosa accade quando si accetta sì la diagnosi, ma ci si ribella al verdetto? “Dopo l’incidente“, il libro che AmbientalMente presenterà la sera del 22 novembre insieme al suo autore, prova a dare una risposta raccontando la storia di un recupero prodigioso; una storia che si intreccia con una serie di riflessioni sul futuro del pianeta, lui pure affetto da una diagnosi infausta a causa dell’emergenza climatica.