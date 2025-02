DOPO REPORT/CHIESTA CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA TV DI MV BRAMBILLA

Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali

6 febbraio 2025

Oggetto: richiesta di cancellazione del programma televisivo Dalla Parte degli Animali e cessazione di qualsiasi collaborazione televisiva con l’on. Michela Vittoria Brambilla, con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) e con qualsiasi soggetto a lei referente in ambito animalista. Inviata oggi a: dr. Fedele Confalonieri, presidente Mediaset; dr. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e AD Mediaset; dr. Sebastiano Lombardi, direttore Rete 4.

Con la presente l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali chiede gentilmente se i succitati referenti Mediaset siano al corrente di quanto emerso dall’inchiesta giornalistica di Report del 2 febbraio 2025 (https://www.raiplay.it/video/2025/01/Report—Puntata-del-02022025-25fd07e9-d98e-401f-b711-a0041663099d.html) sull’attività della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) facente capo all’on. Michela Vittoria Brambilla. Ricordiamo che la deputata del PD Eleonora Evi si è conseguentemente dimessa dall’Intergruppo per i diritti degli animali, presieduto da Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati), dichiarando che l’inchiesta “mette in luce l’uso di fondi dell’associazione Leidaa di cui Brambilla è presidente, da cui la stessa ha tratto profitti e vantaggi personali e privati, che nulla avevano a che fare con la causa animalista e ambientalista (…) sono convinta che non si possa strumentalizzare la battaglia animalista per trarne guadagni personali”.

Cosa intende fare Mediaset, continuare a proporre sulle proprie reti un programma televisivo, e una persona, che di fatto fa da cassa di risonanza per ottenere adesioni, lasciti e finanziamenti pubblici e privati?

Come si sposa il tutto con quello fatto emergere da Report?

Il fine di un siffatto programma è nobile, utile e necessario, ma riteniamo che a questo punto dovrebbe essere realizzato da tutt’altre persone e realtà, diverse dalle succitate. Se per Mediaset, come siamo convinti, l’immagine pubblica è un fattore prioritario.

Riferendoci ai tantissimi utenti Mediaset che vi seguono e seguono pure i vostri consigli, il compianto Silvio Berlusconi, intervistato dall’Ansa il 24 ottobre 1997, rispose: “Io ho sempre fiducia, perché ho la fiducia incorporata”.

È ancora la vostra visione e filosofia?

Michele Corti

Presidente Associazione Nazionale

per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali