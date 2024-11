DOPO VICENZA-LECCO. VOLPE: “OTTIMO PRIMO TEMPO SU UN CAMPO DIFFICILE”

VICENZA – In fondo, non troppo amareggiato il nuovo allenatore del Lecco dopo la sconfitta maturata negli ultimi minuti della ripresa sull’arduo campo del Vicenza (qui il nostro articolo in real time).

Mister Gennaro Volpe è “fiero e orgoglioso di quanto dato dai ragazzi” e ringrazia i circa 300 tifosi arrivati al ‘Menti’ di lunedì sera. Rimarca come i blucelesti abbiano giocato “un ottimo primo tempo, su un campo difficile di una squadra fortissima” ma ammette che “dopo il 60′ la squadra è calata decisamente. Su questo dobbiamo crescere”.

In audio, il post partita del tecnico del Lecco:

RedSpo

