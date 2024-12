DOPPIA VITTORIA DI FINE ANNO PER GLI ALLIEVI UNDER 16 DELLA ROVINATA

LECCO – Finalmente tempo di riposo anche per gli Allievi Under 16 della Rovinata che hanno affrontato un doppio impegno nella settimana natalizia. Due risultati utili e due buone partite, entrambe vinte per 5-2. Il turno di recupero infrasettimanale con l’Olgiate Aurora si è giocato in una serata molto fredda, con una pioggia intensa che ha messo a dura prova la preparazione fisica dei ragazzi.

Pochi giorni dopo la partita contro l’Accademy Val San Martino, si è concluso il girone d’andata del campionato, con una buona posizione in classifica, ma che non rispecchia il vero potenziale di questa squadra. In generale troppe occasioni sprecate e conseguenti punti buttati. In questi due incontri si sono messi in luce il solito Bianchi, l’intraprendente Alacchi e un sempre più positivo Azhari, centrale di sicura affidabilità.

Un buon supporto è stato dato dai due ragazzi del 2010: Giovanni Gattinoni autore di due reti e Samuele Gattoni che hanno supportato gli Under 16 a causa delle numerose assenze.

Adesso breve pausa per le festività e domenica 12 gennaio si ripartirà con il girone di ritorno.